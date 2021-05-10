СБУ установила, что антивенгерские листовки на Закарпатье распространяли по заданию Москвы

СБУ разоблачила распространителей антивенгерских листовок на Закарпатье. Ими оказались три человека, двое из которых – переселенцы из Луганска.

Листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству появились в Берегово Закарпатской области. Провокационные листовки обнаружили на нескольких домах местных жителей.

«Злоумышленники действовали по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за 500 долларов», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, сотрудники спецслужбы установили, что на платежную карту одного из фигурантов были перечислены выше упомянутые средства в российских рублях.

Чтобы придать «особую окраску» этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по местам жительства и задержания фигурантов производства.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли российскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

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