Американский крейсер задержал в Аравийском море судно с российскими ракетами

Корабль не имел опознавательных знаков. Экипаж судна допросили и отпустили. Выясняются поставщики и получатели оружия.

Крейсер USS Monterey ВМС США задержал на севере Аравийского моря судно с российскими ракетами и китайскими винтовками.

Об этом сообщили в Twitter пятого флота ВМС США.

Корабль не имел опознавательных знаков. Экипаж судна допросили и отпустили. Выясняются поставщики и получатели оружия.

Тэги: ракеты, ВМС США, корабль