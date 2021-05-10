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04:15 10 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американский крейсер задержал в Аравийском море судно с российскими ракетами

Корабль не имел опознавательных знаков. Экипаж судна допросили и отпустили. Выясняются поставщики и получатели оружия.

Крейсер USS Monterey ВМС США задержал на севере Аравийского моря судно с российскими ракетами и китайскими винтовками.

Об этом сообщили в Twitter пятого флота ВМС США.

Корабль не имел опознавательных знаков. Экипаж судна допросили и отпустили. Выясняются поставщики и получатели оружия.

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Тэги: ракеты, ВМС США, корабль
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