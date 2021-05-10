Американский крейсер задержал в Аравийском море судно с российскими ракетами
Корабль не имел опознавательных знаков. Экипаж судна допросили и отпустили. Выясняются поставщики и получатели оружия.
Крейсер USS Monterey ВМС США задержал на севере Аравийского моря судно с российскими ракетами и китайскими винтовками.
Об этом сообщили в Twitter пятого флота ВМС США.
Корабль не имел опознавательных знаков. Экипаж судна допросили и отпустили. Выясняются поставщики и получатели оружия.
Новости по теме
В Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Thomas Hudner (DDG-116). В 8:20 20 марта эсминец проходил через пролив Дарданеллы.
Основное вооружение эсминца – 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк».
Американский десантный корабль Carter Hall в пятницу, 17 марта, вошел в акваторию Черного моря. Он прибыл в регион для участия в совместных с Румынией учениях.