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00:22 10 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На парад к Путину приехал только один иностранный лидер

В России 9 мая в разных городах прошли парады ко Дню победы. Российский президент Владимир Путин принимал главный из них – на Красной площади в Москве.

Вместе с Путиным за парадом наблюдал единственный иностранный гость – президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Президент России в своем выступлении ко Дню победы не упомянул о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции, а советских граждан назвал словами «наш народ».

«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один», – заявил Путин.

Российский лидер также заявил, что «нет прощения тем, кто снова строит агрессивные планы», и упомянул некие «сборища недобитых карателей». Конкретные страны, которые он имеет в виду, Путин не назвал.

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Тэги: Путин, 9 мая, военный парад
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