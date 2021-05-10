США хотят перебросить войска из Афганистана в Среднюю Азию
Предпочтительным вариантом для Вашингтона было бы разместить военных в Узбекистане и Таджикистане.
Как утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, предпочтительным вариантом для Вашингтона было бы разместить военных в Узбекистане и Таджикистане. Однако это осложняется военным присутствием России и растущим влиянием Китая.
Как отмечается, официальных запросов на этот счет пока не было. Вариант находится на рассмотрении.
В качестве альтернативы, по данным газеты, в Белом доме рассматривают переброску войск из Афганистана в страны Персидского залива или же на отдельные корабли ВМС.
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