НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
08:42 10 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США хотят перебросить войска из Афганистана в Среднюю Азию

Предпочтительным вариантом для Вашингтона было бы разместить военных в Узбекистане и Таджикистане.

Как утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, предпочтительным вариантом для Вашингтона было бы разместить военных в Узбекистане и Таджикистане. Однако это осложняется военным присутствием России и растущим влиянием Китая.

Как отмечается, официальных запросов на этот счет пока не было. Вариант находится на рассмотрении.

В качестве альтернативы, по данным газеты, в Белом доме рассматривают переброску войск из Афганистана в страны Персидского залива или же на отдельные корабли ВМС.

Источник:
Тэги: США, Афганистан, войска
Loading...

Новости по теме

США начали вывод войск из Афганистана

США начали процесс вывода военных из Афганистана. Территорию страны уже покинули около 100 военнослужащих.

В Пентагоне отреагировали на активность РФ у границ Украины

Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты благодаря соглашению при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года.

Афганистан — «логистический кошмар» Америки

Представители Конгресса и Сената были шокированы экономическими выкладками стоимости войны в Афганистане, которая на этой неделе вступила в девятый год.

blog comments powered by Disqus