7 самых распространенных ошибок бесконтактной мойки авто

Если вам кажется, что в бесконтактной мойке автомобилей нет ничего сложного, то вы можете быть немного удивлены.

Если вам кажется, что в бесконтактной мойке автомобилей нет ничего сложного, то вы можете быть немного удивлены. Недостаточно просто подъехать, выбрать программу мойки, на скорую руку обдать машину шампунем, сполоснуть и уехать. Для тех, кто хочет правильно и безопасно мыть авто бесконтактным способом, столичная мойка DZigora Complex подготовила подборку наиболее частых ошибок, допускаемых при этом.

1. Вы начинаете наносить пену сверху

Нанесение активной пены имеет решающее значение при бесконтактной мойке автомобиля. Однако следует отметить, что пена в моющих средствах такого типа нестабильна и отличается по качеству от профессиональных пен для ухода за автомобилем. Пена с такими свойствами быстро стекает с машины, поэтому способ нанесения препарата имеет решающее значение.

При нанесении активной пены сверху, то есть с крыши в пол, она стекает все ниже и ниже и образовывает грязные пятна. Таким образом, вы можете пропустить некоторые места и не вымоете машину тщательно.

Всегда начинайте наносить пену снизу, то есть с самых грязных мест – порогов, колес и колесных арок. Постепенно поднимайтесь выше, делая пистолетом длинные горизонтальные движения вдоль линии автомобиля.

2. Вы направляете струю воды слишком близко и точечно

Мы часто можем заметить пятна на лакокрасочном покрытии автомобиля, такие как размазанные насекомые на капоте или птичий помет. Первое, что приходит на ум неопытному в уходе за автомобилем человеку – удалить грязь водой под высоким давлением, да еще и с близкого расстояния. Это серьезная ошибка!

Почему? Ответ прост – это действие агрессивно по отношению к лакокрасочному покрытию и часто неэффективно. Прежде чем убрать птичий помет, вы выльете много литров воды и потратите впустую свои деньги.

Размазанных насекомых или птичий помет следует сначала замочить при помощи активной пены (программа «предварительная мойка») и только через несколько минут смыть чистой водой. А лучше всего убирать остатки таких пятен вручную, используя специальную автомобильную глину или средство для удаления насекомых.

3. Вы направляете струю воды перпендикулярно кузову

При смывании пены не направляйте насадку перпендикулярно кузову автомобиля, иначе вы рискуете забрызгать грязью и химикатами только что промытые детали.

Наилучших результатов можно добиться, направив струю воды под углом 45 градусов. Автомобиль следует ополаскивать сверху вниз, чтобы вода могла стекать. Этот прием является наиболее оптимальным и безопасным для краски.

4. Вы используете щетки и водосгоны

На большинстве моек самообслуживания есть щетки, которые можно использовать для мытья автомобиля. Однако использовать их бессмысленно. Эти щетки обычно грязные, потому что другие водители моют ими колеса, колесные арки и диски, а значит, песок и другая жесткая, царапающая краску грязь скапливается в щетине.

Щетина сама по себе небезопасна для лакокрасочного покрытия. При трении щеткой (даже кажущейся мягкой) всегда образуются микроцарапины. Если вы регулярно пользуетесь щеткой при мойке автомобиля, то можете быть уверены, что через какое-то время краска потеряет свой блеск и потускнеет. Тогда ее сможет спасти только профессиональная коррекция в студии автодетейлинга.

Водосгоны – тоже не лучший выбор. Обычно их используют для отвода воды со стеклянной поверхности. На это можно закрывать глаза. Но иногда водителям приходит в голову сушить водосгоном кузов. Царапины при этом гарантированы.

5. Вы забываете о защите кузова своего автомобиля

Речь идет о восках и защитных покрытиях (керамических, кварцевых или полимерных). Помните об этом, если собираетесь часто пользоваться бесконтактной автомойкой. Почему? Бесконтактная мойка – это очистка кузова автомобиля без механического касания его любыми предметами. Поэтому химические вещества, используемые на бесконтактных автомойках, должны быть довольно агрессивными. Чаще всего это щелочные составы.

Вы не можете быть уверены, как подходит к этой теме владелец той или иной автомойки: использует ли он высококонцентрированные средства, или же более слабые и относительно безопасные. Поэтому лучше перестраховаться и нанести защиту на кузов. К тому же, покрытие защитит краску не только на мойке, но и в дороге.

6. Вы не используете препарат для очистки дисков

При простой бесконтактной мойке тщательно помыть диски не получится. Как вы, наверное, знаете, диски собирают пыль с тормозных колодок и другую тяжелую грязь, например, частицы асфальта. Вода с моющим средством даже под высоким давлением не удалит такую грязь. Поэтому возьмите с собой на мойку самообслуживания средство для чистки дисков и большую кисть для детейлинга. Лучше всего подойдет спрей, который можно легко и быстро нанести.

7. Вы не сушите кузов после мойки

Когда вы выезжаете с бесконтактной мойки на мокрой машине, можете быть уверены, что пыль, пыльца и другие загрязнители из воздуха прилипнут к кузову. Чтобы этого избежать, выберите в конце программу «полоскание-сушка». Выбор этой опции позволяет ополоснуть автомобиль водой с добавлением гидровоска.

Гидровоск, или осушитель, – это препарат на основе полимеров с гидрофобными свойствами (отталкивает капли воды). После использования программы с гидровоском вода будет стекать с машины под воздействием воздушного потока. Однако если вы хотите быть уверены, что на лакокрасочном покрытии не останутся водяные пятна, то есть засохшие капли воды, то возьмите с собой впитывающее полотенце из микрофибры, которое позволит протереть всю машину сразу.

Избегая этих ошибок, вы сможете помыть машину безопасно и эффективно. А если не хотите утруждать себя соблюдением всех рекомендаций, то обратитесь к профессионалам, которые возьмут работу по бесконтактной мойке на себя.