Полиция открыла 13 производств на День победы
По состоянию на 18:00 в Украине состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом.
Во время мероприятий ко Дню победы в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, открыто 13 уголовных производств, сообщила Нацполиция.
По состоянию на 18:00 в Украине состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тысяч человек.
Большинство сообщений о нарушениях, которые поступили в полицию, касались использования запрещенной символики.
По результатам проверки в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о 13 уголовных правонарушениях.
Из них 11 – по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины. 4 таких производство открыто в Запорожской области, по 2 – в Закарпатской и Сумской, по 1 – в Луганской, Одесской и Николаевской областях.
Еще одно производство открыто на Львовщине по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины, и одно в Николаевской области по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа…) Уголовного кодекса Украины.
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