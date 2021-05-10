Обмен пленными на Донбассе: Киеву передали списки

Пока сложно говорить о том, сколько украинцев могут быть освобождены с оккупированной территории.

Представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными, на сегодня списки уточняются, заявила в эфире телеканала Украина 24 участник украинской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Татьяна Иванова.

По ее словам, украинская сторона еще зимой передала свои списки на обмен пленными.

«Все это время Украина настаивала, что бы нам зеркально были переданы списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это, наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы дойдем до того, что обмен произойдет», – заявила Иванова.

На сегодня сложно говорить о том, сколько украинцев могут быть освобождены с оккупированной территории, отметила представитель украинской делегации в ТКГ.

Тэги: пленные, обмен, ЛДНР