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12:53 10 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Закон о СМИ: названы сроки голосования в Раде

По мнению министра культуры, законопроект необходимо срочно дорабатывать, поскольку он уже «перезрел».

Законопроект О медиа будет вынесен на голосование в Верховную Раду, предположительно, до конца мая, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью Радио свобода, опубликованном в воскресенье, 9 мая.

«Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце (этого месяца – ред.). По крайней мере, мы ставим себе это целью», – уточнил министр.

При этом он отметил, что закон срочно необходимо дорабатывать.

«За это время, пока обсуждается закон о СМИ, он уже немного отстает от реалий. <...> Закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке», – сказал Ткаченко.

По мнению члена правительства, украинские медиа нуждаются в регулировании.

«Все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе, и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром», – подчеркнул Ткаченко.

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Тэги: рада, ВР, голосование, закон о сми
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