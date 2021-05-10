Закон о СМИ: названы сроки голосования в Раде
По мнению министра культуры, законопроект необходимо срочно дорабатывать, поскольку он уже «перезрел».
Законопроект О медиа будет вынесен на голосование в Верховную Раду, предположительно, до конца мая, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью Радио свобода, опубликованном в воскресенье, 9 мая.
«Я надеюсь, что, возможно, в середине, возможно, в конце (этого месяца – ред.). По крайней мере, мы ставим себе это целью», – уточнил министр.
При этом он отметил, что закон срочно необходимо дорабатывать.
«За это время, пока обсуждается закон о СМИ, он уже немного отстает от реалий. <...> Закон уже перезрел, его нужно доработать как можно быстрее, вносить в Верховную Раду, потому что он создает равные права для всех игроков на медиарынке», – сказал Ткаченко.
По мнению члена правительства, украинские медиа нуждаются в регулировании.
«Все дискуссии сводятся к тому, что не надо нас регулировать вообще. Такого уже не будет. Потому что мир не стоит на месте. И такая регуляция существует в Европе, и такая регуляция начинается в Америке. Поэтому, извините, будем двигаться вместе с цивилизованным миром», – подчеркнул Ткаченко.
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