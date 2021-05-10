СБ ООН обсудит ситуацию в Иерусалиме – Reuters

Инициаторами встречи выступили Тунис, Ирландия, Китай, Эстония, Франция, Норвегия, Нигер, Вьетнам и Сент-Винсент и Гренадины.

Члены Совета Безопасности ООН в понедельник, 10 мая, проведут заседание, на котором обсудят обстановку в Восточном Иерусалиме, где ужесточаются столкновения между израильскими полицейскими и палестинцами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Совбезе.

По данным издания, инициаторами встречи стали Тунис, Ирландия, КНР, Эстония, Франция, Норвегия, Нигер, Вьетнам и Сент-Винсент и Гренадины.

Так, в ходе встречи стороны обсудят шаги для стабилизации обстановки в городе, в восточной части которого с середины апреля возросло напряжение.

Напомним, столкновения между израильскими силовиками и палестинцами происходят сразу в двух частях города – у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах. По данным полиции, тысячи верующих устраивают беспорядки в этих местах после вечерней молитвы.

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