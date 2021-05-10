В 11 регионах Украины приостановили вакцинацию

В Украине сделали 880 прививок препаратом AstraZeneca, 124 – вакциной Sinovac Biotech и ни одной препаратом Pfizer-BioNTech.

За минувшие сутки в Украине прививки против коронавируса COVID-19 получили 1 004 человека, что почти в пять раз меньше вчерашнего показателя. При этом в 11 регионах не сделали ни одной прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook в понедельник, 4 мая.

Так, прививку не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

В то же время, больше всего – 470 прививок – сделали во Львовской области.

Вакцинацию проводили 15 мобильных бригад по иммунизации и в 25 пунктах прививок.

По данным Степанова, с начала прививочной кампании в стране привили 863 645 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 446 человек. За период 3-9 мая прививки получили 108 698 человек.

По состоянию на 9 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 529 431 украинец.

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