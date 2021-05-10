В зоне ЧАЭС задержали сталкеров из России
Три человека пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.
Пограничники из отдела Иванков Житомирского отряда совместно с полицией в Киевской области задержали трех человек, которые пробирались в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 10 мая.
Было установлено, что правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя – граждане России и ровесница иностранки, жительница Николаева.
«Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска», – говорится в сообщении.
В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст.46-1 КУоАП), решение по которым будет принимать суд.
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Работники отдела полиции зоны ЧАЭС на объекте Чернобыль-2 обнаружили трех граждан Украины 28, 39 и 43 лет, которые проникли в зону отчуждения с целью туризма, сообщает ГУ НП в Киевской области.