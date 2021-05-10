На Днепропетровщине горит полигон бытовых отходов

Пожарные с утра понедельника тушат пожар, произошедший на площади 500 кв. метров в Павлоградском районе.

В Днепропетровской области утром в понедельник, 10 мая, произошел пожар на территории Павлоградского полигона бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«10 мая в 6:32 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на территории Павлоградского полигона бытовых отходов вблизи поселка Богуслав Павлоградского района», – говорится в сообщении.

По прибытию пожарных к месту происшествия было установлено, что на территории полигона бытовых отходов горит мусор на площади 500 кв. метров.

Пожар локализован в 9:36, ликвидация продолжается.

К тушению пожара привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области и 2 единицы техники коммунального предприятия.

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