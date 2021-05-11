Военные Чада заявили о победе над повстанцами, которые убили президента
Боевики «Фронта перемен и согласия» в прошлом месяце убили Идриса Деби, избранного в шестой раз президентом.
Толпа жителей в столице Нджамене приветствовала военных, возвращавшихся с передовой в колоннах танков и бронетехники.
«Триумфальное возвращение армии в казарму сегодня предвещает окончание операций и победу Чада», – заявил журналистам начальник Генерального штаба армии Абакар Абделькерим Дауд.
Известно также, что во время различных митингов в столице арестовали 21 человека, один человек был ранен.
Напомним, президент Чада Идрис Деби, который правил 30 лет, получил смертельные ранения в бою с повстанцами. Он погиб через день после того, как был избран на президентский срок в шестой раз.
Новости по теме
Из города Баткена в Бишкек госпитализированы 25 пострадавших. Их доставили в столицу Кыргызстана специальным бортом.
Президент Владимир Зеленский во вторник, 27 апреля, побывал на позициях украинских военных на административной границе с временно оккупированным Крымом.
Трое военнослужащих срочной службы выполняли служебные задания по охране общественного порядка.