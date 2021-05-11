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00:54 11 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Военные Чада заявили о победе над повстанцами, которые убили президента

Боевики «Фронта перемен и согласия» в прошлом месяце убили Идриса Деби, избранного в шестой раз президентом.

Толпа жителей в столице Нджамене приветствовала военных, возвращавшихся с передовой в колоннах танков и бронетехники.

«Триумфальное возвращение армии в казарму сегодня предвещает окончание операций и победу Чада», – заявил журналистам начальник Генерального штаба армии Абакар Абделькерим Дауд.

Известно также, что во время различных митингов в столице арестовали 21 человека, один человек был ранен.

Напомним, президент Чада Идрис Деби, который правил 30 лет, получил смертельные ранения в бою с повстанцами. Он погиб через день после того, как был избран на президентский срок в шестой раз.

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Тэги: повстанцы, военные, Чад
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