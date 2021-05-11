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Главная » Украина » Общество
01:58 11 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Карантин в Украине будет продлен до августа

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине, введенный до 30 июня, дает свои результаты.

«Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения», – заявил Шмыгаль.

По его словам, адаптивная модель карантина дает возможность: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет – то страна живет в «зеленой» зоне.

Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, карантин будет отменен.

«Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут либо не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет», – уточнил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области.

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Тэги: карантин, коронавирус
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