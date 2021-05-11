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06:21 11 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США подозревают российских хакеров в атаке на крупнейший трубопровод

Кибератаку на крупнейшего оператора топливных трубопроводов Colonial Pipeline провела группировка Dark Side, которую в США связывают с Россией.

Как заявили в Colonial Pipeline, речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что организаторы кибератаки на Colonial Pipeline могут находиться в России, но данных о причастности российских властей нет. При этом Байден отметил, что у Москвы «есть некоторая часть ответственности за то, чтобы разобраться с этим».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к кибератаке на Colonial Pipeline.

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Тэги: Россия, США, трубопровод, кибератака
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