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07:26 11 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ребров снова признан лучшим тренером сезона чемпионата Венгрии

Украинец Сергей Ребров, который работает с «Ференцварошем», второй год подряд признан тренером года в Венгрии.

Ребров стал победителем номинации по результатам голосования представителей клубов.

Под руководством Реброва «Ференцварош» третий сезон подряд становится чемпионом страны.

Также под его руководством команда впервые за последние 20 лет вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

Также команда установила рекорд по набранным очкам и пропущенным голам в чемпионате Венгрии.

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