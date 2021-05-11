Ребров снова признан лучшим тренером сезона чемпионата Венгрии

Украинец Сергей Ребров, который работает с «Ференцварошем», второй год подряд признан тренером года в Венгрии.

Ребров стал победителем номинации по результатам голосования представителей клубов.

Под руководством Реброва «Ференцварош» третий сезон подряд становится чемпионом страны.

Также под его руководством команда впервые за последние 20 лет вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

Также команда установила рекорд по набранным очкам и пропущенным голам в чемпионате Венгрии.

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