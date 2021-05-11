Население Китая превысило 1,4 млрд человек
Численность трудоспособного населения Китая составляет 880 млн человек. А средний возраст населения – 38,8 года.
Население Китая достигло 1 млрд 411 млн 780 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 72 млн или 5,38%. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР, обнародовавшее результаты 7-й всекитайской переписи населения.
В среднем численность населения Китая в этот период росла на 0,53% в год, в то время как с 2000 по 2010 год средний годовой рост составлял 0,57%.
Сейчас в Китае насчитывается 723,4 млн мужчин, то есть, 51,24% всего населения, женщин – 688,4 млн, или 48,76%.
Численность трудоспособного населения Китая в возрасте от 16 до 59 лет составляет 880 млн человек. А средний возраст населения в настоящее время составляет 38,8 года.
Численность жителей материковой части страны в возрасте от 0 до 14 лет составляет 253,38 млн, от 15 до 59 лет – 894,37 млн, старше 60 лет – 264 млн. При этом темпы старения населения в стране продолжают ускоряться. Доля граждан КНР в возрасте 60 лет и старше составила 18,7% от общей численности населения страны, что на 5,44% выше показателя 2010 года.
По численности населения Китай сохраняет первое место в мире. От него незначительно отстает Индия (более 1,389 млрд человек). На третьем месте США (более 331 млн человек).
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