Степанов анонсировал увеличение поставок вакцины Pfizer в Украину

Вместо 10 миллионов доз препарата, Украина в 2021 году получит 20 миллионов, заверил Максим Степанов.

В 2021 году Украина получит 42 миллиона доз COVID-вакцины, из них 20 миллионов доз вакцины Pfizer. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге во вторник, 11 мая.

“Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer BionTech вдвое уже в этом календарном году. Вместо 10 миллионов доз мы получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer”, – сказал Степанов.

По его словам, в целом Украина должна получить 42 миллиона доз вакцины в 2021 году, они уже законтрактованы.

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