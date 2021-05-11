Степанов анонсировал увеличение поставок вакцины Pfizer в Украину
Вместо 10 миллионов доз препарата, Украина в 2021 году получит 20 миллионов, заверил Максим Степанов.
В 2021 году Украина получит 42 миллиона доз COVID-вакцины, из них 20 миллионов доз вакцины Pfizer. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге во вторник, 11 мая.
“Нам удалось увеличить поставки вакцины производства компании Pfizer BionTech вдвое уже в этом календарном году. Вместо 10 миллионов доз мы получим 20 миллионов доз вакцины Pfizer”, – сказал Степанов.
По его словам, в целом Украина должна получить 42 миллиона доз вакцины в 2021 году, они уже законтрактованы.
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Соответствующий контракт был подписан минувшей ночью. Первые поставки – 500 тысяч доз – Украина получит в мае-июне, а остальное – в течение года.
В рамках международной инициативы COVAX Украина получила 117 тысяч доз вакцин компаний Pfizer и BioNTech.
У Минздрава есть подтверждение от COVAX, что завтра в Украине приедет 117 тысяч доз препарата, заверил министр.