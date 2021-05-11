В Германии сотня церквей публично благословила однополые пары

Это сделали в знак протеста против политики Ватикана.

Больше ста римско-католических церквей Германии публично благословили гомосексуальные пары в знак протеста против решения Ватикана не признавать однополые союзы, пишет The New York Times.

Ватикан 15 марта заявил, что у церкви нет «полномочий давать благословение союзам людей одного и того же пола». Само благословение в этом случае также «не может считаться дозволенным».

Ватикан объяснил, что отношения, которые можно благословить, должны быть «объективно направленными на получение и выражение благодати, соответственно божественным замыслам». То есть священники не имеют право одобрить не только гомосексуальные союзы, но и гетеросексуальные отношения вне брака.

В ответ на это заявление в Германии группа из 16 священников и активистов создала петицию, призывающую Церковь благословлять однополые пары. Ее подписали около двух тысяч человек.

Поддержка вдохновила священников на проведение публичных благословений. Акция началась 10 мая — день памяти библейского Ноя. Именно в контексте Всемирного потопа в книге упоминается радуга, ставшая впоследствии символом ЛГБТ-сообщества. Радужные флаги появились на фасадах большинства церквей, благословляющих однополые пары.

В октябре 2020 года папа римский впервые поддержал однополые браки. Франциск призвал мировых лидеров их узаконить.

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