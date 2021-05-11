СБУ проводит обыски в доме Медведчука
Следственные действия ведутся в нескольких местах, в частности, по улице Монтажников в Киеве.
СБУ проводит обыски в доме нардепа ОПЗЖ, лидера Всеукраинского общественного движения Украинский выбор – право народа Виктора Медведчука. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что обыски проходят в нескольких местах. По данным СМИ, обыски проходят по улице Монтажников в Киеве. Там политик вместе с семьей живет пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.
Напомним, в конце марта прошли обыски в центральном офисе Украинского выбора в Киеве и у одного из представителей организации в Днепре. Была изъята компьютерная техника.
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