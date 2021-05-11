Двоим нардепам объявили подозрение в госизмене

Генпрокурор не называет фамилии подозреваемых, ограничившись лишь первыми буквами фамилий, однако, вероятно речь идет о Медведчуке и Козаке.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Об этом Венедиктова во вторник, 11 мая, сообщила на своей странице в Facebook.

Венедиктова не указывает фамилии нардепов, называя лишь первые буквы – «М. и К.», однако, вероятнее всего речь идет о депутатах из ОПЗЖ Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента – М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей», – сообщила Венедиктова.

Она добавила, что работа велась эффективно, и было сделано все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме.

«По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим «парламентариям» о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых», – заявила генпрокурор.

При этом Венедиктова сообщила, что в результате обыска «местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры по его установлению и вручению ему ходатайства о содержании под стражей».

Таким образом есть вероятность, что Виктора Медведчука могут объявить в розыск.

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