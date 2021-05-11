АЗС обязали предупреждать о росте цен на топливо

Перечень социально значимых товаров дополнен бензином марок А-92 и А-95, а также дизельным топливом.

Кабинет министров ввел обязательное декларирование повышения розничных цен на бензин и дизельное топливо более чем на 1%. Теперь о росте цен необходимо сообщать за 20 дней. Об этом говорится в постановлении правительства №450 от 29 марта 2021 года, которое было обновлено.

Перечень социально значимых товаров, которые подлежать декларированию, дополнен бензином марок А-92 и А-95, а также дизельным топливом.

«Декларирование изменения розничных цен на бензины марок А-92 и А-95 и дизельное топливо осуществляется субъектом хозяйствования относительно объекта (заведения) розничной торговли в случае увеличения розничной цены товара на 1% и более по сравнению с розничной ценой на момент декларирования за 20 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования», – говорится в документе.

Тэги: закон, азс, повышение цен