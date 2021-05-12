Всемирный банк выделил 90 млн евро на вакцинацию в Украине

Украина получила от Мирового банка займ в размере 90 миллионов евро для закупки вакцин от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX.

Деньги выделены для нового проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», который, в частности, предусматривает возмещение расходов Национальной службы здоровья на вакцинацию 10 миллионов человек.

«Проект» Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине «поддержит развертывание программы вакцинации против COVID-19 приоритетных групп населения и усилит возможность сектора здравоохранения Украины в предупреждении, выявлении и реагировании на последствия пандемии», – говорится в сообщении Всемирного банка.

В организации также отмечают, что проект поможет не только закупить вакцину, но и присоединиться к улучшению инфраструктуры для хранения препаратов и их логистики. В частности, речь идет о предоставлении услуг, возмещении расходов на вакцинацию, расширение возможностей для тестирования, усиление ИТ-системы, проведение кампании по повышению осведомленности населения о вакцинации.

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