Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» по окончании сезона

Ранее сообщалось, что 43-летний голкипер желает перебраться в «Парму», в составе которой он начинал свою игровую карьеру.

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон заявил, что покинет туринский клуб по окончании сезона.

«Мое будущее уже известно. Прекрасный и очень долгий период в «Ювентусе» окончательно завершается в этом году. Думаю, я отдал все для «Юве», а получил все, и даже больше. Или я прекращу играть, или, если я окажусь в ситуации, которая мотивирует меня продолжать карьеру. Или я получу другой жизненный опыт», – сказал он.

Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из «Пармы». Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако через сезон, в 2019 году, он вернулся в Турин.

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