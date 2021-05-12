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03:15 12 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Автомобиль с пьяными боевиками ДНР подорвался на собственной мине

На территории Донецкой области УАЗ, в котором находились боевики, наехал на противотанковую мину ТМ-62.

Подрыв произошел 11 мая около 13:00 часов возле поселка Бетманово (бывший Красный Партизан).

В результате мощного взрыва УАЗ-452 уничтожен вместе с боевиками.

Пока точно не известно, сколько их было в транспортном средстве и что они везли.

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Тэги: боевики, мина, ДНР
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