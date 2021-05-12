НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
04:21 12 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Апелляционный суд оставил в силе новое украинское правописание

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева об отмене нового правописания.

«Апелляция Кабинета министров Украины по этому делу полностью удовлетворена. Поэтому, уважаемые ученики, студенты, абитуриенты, – можете и дальше учиться и готовиться к экзаменам по правописанию 2019 года. Его нормы были и остаются в силе», – заявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

Напомним, 28 января 2021 года ОАСК отменил постановление Кабинета министров №437, которым в 2019 году была утверждена новая редакция украинского правописания.

Истцами в этом деле выступили мать школьницы из Херсона и ОО «Правовое государство», главой которой является адвокат Ростислав Кравец. По мнению истцов, правительство, принимая изменения в правописании, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что «осложнит его изучение и грамотное использование».

Источник:
Тэги: украинский язык, правописание
Loading...

Новости по теме

Мэр Николаева синхронно переводил слова депутатов на сессии горсовета

На сессии Николаевского городского совета возник языковой скандал. Выступления депутатов на русском языке синхронно переводил на украинский мэр города.

Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания

Проект новой редакции украинского правописания был разработан национальной комиссией по вопросам правописания.

В Украине хотят ввести новое правописание

Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект новой редакции Украинского правописания.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты