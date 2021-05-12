Лидер ХАМАС заявил о победе над Израилем

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о победе над Израилем после обстрелов территории страны из Сектора Газа.

«Мы добились победы в борьбе за Иерусалим», — заявил Хания.

Он также заявил, что если Израиль ответит на обстрелы, то ХАМАС готов к «эскалации конфликта».

Хания сообщил, что Египет, Катар и ООН пытались инициировать переговоры по установлению перемирия между двумя сторонами конфликта.

«Я сообщил им, что это оккупация Израилем Иерусалима привела к тому, что он запылал огнем, который позже перекинулся на Сектор Газа», — заявил Хания.

11 мая Израиль подвергся масштабному ракетному удару с территории сектора Газа. Обстрелы израильской территории начались через несколько минут после истечения срока ультиматума господствующего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС. От Израиля требовали вывести войска из комплекса мечети Аль-Акса, где накануне сотни палестинских протестующих получили ранения в ходе столкновений с полицией.

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