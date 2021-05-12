Израиль назвал условие прекращения ответных ударов
Армия обороны Израиля не прекратит удары до тех пор, пока ХАМАС будет продолжать запуски ракет.
Израиль будет наносить удары по сектору Газа до достижения полной «тишины». Об этом в среду, 12 мая, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, сообщает The Jerusalem Post.
«Армия обороны Израиля продолжит атаковать и принесет полный и долгосрочный мир. Только когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о «тишине». В настоящее время нет даты окончания атак», – сказал он.
Ганц отметил, что за последние несколько часов армия Израиля осуществила серию серьезных атак.
«Мы атаковали отряды командиров и значительную инфраструктуру ХАМАС, и мы продолжим защищать всех жителей Израиля», – сказал министр.
«Израиль не будет принимать во внимание моральные проповеди от какой-либо организации или учреждения о праве защищать израильских граждан», – добавил он.
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа, в результате чего была уничтожена установка для запуска ракет, а также ликвидирован один из террористических отрядов.
«Мы только что уничтожили установку для запуска ракет ХАМАС, из которой собирались запустить 10 ракет по израильским семьям и домам в городах Ашдод и Ашкелон», – говорится в сообщении.
Тем временем СМИ публикуют видеообращение ХАМАС, который угрожает дальнейшими ударами по Израилю.
«Мы продолжаем наш джихад, и мы продолжаем эту битву, и мы не отступим в своем сопротивлении, какой бы ценой и жертвами ни был, и мы докажем всему миру, что Газа с ее сопротивлением воткнет меч в Иерусалим. Аллах Акбар», – приводят слова радикалов СМИ.
Также в ХАМАС заявили, что не боится ядерного оружия Израиля и заявляют, что у них скоро тоже будет такое.
Из сектора Газа продолжаются пуски ракет по территории Израиля.
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Реагируя на слова Вольфовича о том, что это будет выгодно россиянам, Palestine-Info отмечает, что Саше с Уралмаша от этого вряд ли что перепадет, а разбогатеют «… ичи», «… берги», «… маны» и «… ские».