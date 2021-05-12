В Украине ждут новую партию вакцин Pfizer
На следующей неделю в Украину привезут партию вакцин Pfizer в рамках инициативы COVAX. Сколько именно Степанов не назвал.
Следующая партия вакцин от коронавируса компании Pfizer должна прибыть в Украину 17 мая. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 в среду, 12 мая.
«Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX», – сказал он.
Также в ближайшее время ожидается поставка закупленных вакцин Sinovac и AstraZeneca.
Накануне Степанов заявил, что в 2021 году Украина получит 42 миллиона доз COVID-вакцины, из них 20 миллионов доз вакцины Pfizer.
Отметим, в Украине увеличились темпы введения второй дозы COVID-вакцины – накануне ее получили 1 233 человека. Всего полностью привиты 1 928 украинцев. При этом с начала кампании по иммунизации вакцинировали первой дозой уже 882 619 человек.
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Вместо 10 миллионов доз препарата, Украина в 2021 году получит 20 миллионов, заверил Максим Степанов.
Соответствующий контракт был подписан минувшей ночью. Первые поставки – 500 тысяч доз – Украина получит в мае-июне, а остальное – в течение года.
В рамках международной инициативы COVAX Украина получила 117 тысяч доз вакцин компаний Pfizer и BioNTech.