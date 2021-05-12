В Украине ждут новую партию вакцин Pfizer

На следующей неделю в Украину привезут партию вакцин Pfizer в рамках инициативы COVAX. Сколько именно Степанов не назвал.

Следующая партия вакцин от коронавируса компании Pfizer должна прибыть в Украину 17 мая. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 в среду, 12 мая.

«Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX», – сказал он.

Также в ближайшее время ожидается поставка закупленных вакцин Sinovac и AstraZeneca.