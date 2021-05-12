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17:00 12 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине ждут новую партию вакцин Pfizer

На следующей неделю в Украину привезут партию вакцин Pfizer в рамках инициативы COVAX. Сколько именно Степанов не назвал.

Следующая партия вакцин от коронавируса компании Pfizer должна прибыть в Украину 17 мая. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 в среду, 12 мая.

«Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX», – сказал он.

Также в ближайшее время ожидается поставка закупленных вакцин Sinovac и AstraZeneca.

Накануне Степанов заявил, что в 2021 году Украина получит 42 миллиона доз COVID-вакцины, из них 20 миллионов доз вакцины Pfizer.

Отметим, в Украине увеличились темпы введения второй дозы COVID-вакцины – накануне ее получили 1 233 человека. Всего полностью привиты 1 928 украинцев. При этом с начала кампании по иммунизации вакцинировали первой дозой уже 882 619 человек.

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Тэги: вакцина, Pfizer, ковид
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