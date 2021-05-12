В районе Черноморска выявили ракетный корвет РФ

Российский корвет выявили украинские пограничники. После обнаружения он отправился в направлении аннексированного Крыма

Морская охрана ГПСУ обнаружила возле города Черноморск Одесской области российский ракетный корвет Павел Державин. Об этом со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления морской охраны ГПСУ Наталью Гуменюк сообщает Укринформ в среду, 12 мая.

«Утром 12 мая военнослужащие пограничного поста в Одесской области запеленговали пребывание ракетного корвета Черноморского флота РФ Павел Державин в 19 милях к востоку от города Черноморск Одесской области», – сказала Гуменюк.

После обнаружения судна пограничники с помощью радиолокатора берегового пограничного поста опросили его по радиоканалу и получили ответ, что это «Бугель 363″.

«Такой позывной у патрульного корабля Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетного корвета Павел Державин», – пояснила Гуменюк.

После обнаружения радиолокатором корвет РФ отправился в направлении аннексированного Крыма.

Пограничники не исключают, что корвет мог пребывать у побережья Черноморска, так как сопровождал фрегат Береговой охраны США Hamilton (WLC753), вечером 11 мая покинувший Одессу.

Напомним, что ранее Россия создавала осложнения для маневров кораблей. Российская сторона традиционно оставляла без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации, отметили украинские пограничники.

Также сообщалось, что пограничники нашли парашюты возле границы с Россией. Начато расследование по статье о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

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