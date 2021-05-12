Генштаб назвал пять стратегических целей в обороне

Стратегия обороны Украины предусматривает почти полный переход на контрактную армию до 2025 года.

Развитие системы обороны Украины пердусматривает пять стратегических целей. Как именно намерены усиливать оборону в ходе форума Украина 30 в среду, 12 мая, рассказал глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

«Одним из определяющих направлений развития нашего войска является введение объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины с соблюдением требований демократического гражданского контроля. В рамках первой стратегической цели спланировано соединить и интегрировать процессы организации всеохватывающей обороны Украины и объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах», – сказал он.

Вторая цель предусматривает укомплектование ВСУ профессиональным персоналом, практическое внедрение способа доукомплектования боевых военных частей резервистами без объявления мобилизации, развитие системы военного образования и науки, здравоохранения и социальной защиты военнослужащих, повышение роли сержантского и старшинского состава.

«Мы предусматриваем, что до 2025 года Вооруженные силы Украины будут укомплектованы кадровыми военнослужащими на 80-90% и военнослужащими, которые подписали контракт на службу в резерве, 10-20%», – говорит Хомчак.

В третью стратегическую цель входит обеспечение ВСУ, других составляющих сил обороны современным вооружением и военной техникой.

В частности, планируется осуществить наращивание ракетного вооружения, перевооружение на новые и модернизованные образцы ракетно-артиллерийского вооружения, обеспечение современными противовоздушными и противоракетными средствами, развитие возможностей авиации, в том числе беспилотной, наращивание корабельного состава, перевооружение новой бронетехникой, разработку роботизированных систем, беспилотных комплексов, а также систем управления войсками и оружием, в том числе на основе искусственного интеллекта.

Четвертым компонентом развития обороны является развитие военной инфраструктуры, усовершенствование объединенной логистики, системы медицинского обеспечения и обеспечения достаточными средствами и материальными средствами.

А в рамках пятой стратегической цели будет реализовано достижение интегрированных оперативных возможностей сил обороны.

Также на форуме Хомчак заявил, что украинская армия находится на первом месте среди вооруженных сил всех стран-претендентов по выполнению заданий, необходимых для вступления в НАТО.

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