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20:00 12 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Хевроне идут стычки армии Израиля с палестинцами

Ожесточенные столкновения происходили в городе Эль-Халиль, есть раненые среди протестующих палестинцев.

В центре города Хеврон на западном берегу реки Иордан во вторник, 12 мая, начались столкновения между израильскими войсками и палестинскими демонстрантами. Об этом сообщает палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

Сообщается, что ожесточенные столкновения происходили в городе Эль-Халиль в провинции Хеврон. 13 палестинцев получили ранения в результате применения израильскими силовиками слезоточивого газа и резиновых пуль.

В общей сложности более 200 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими силовиками на линиях соприкосновения западного берега реки Иордан с Израилем.

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Тэги: Израиль, палестинцы, хеврон
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