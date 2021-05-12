В Хевроне идут стычки армии Израиля с палестинцами
Ожесточенные столкновения происходили в городе Эль-Халиль, есть раненые среди протестующих палестинцев.
В центре города Хеврон на западном берегу реки Иордан во вторник, 12 мая, начались столкновения между израильскими войсками и палестинскими демонстрантами. Об этом сообщает палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.
Сообщается, что ожесточенные столкновения происходили в городе Эль-Халиль в провинции Хеврон. 13 палестинцев получили ранения в результате применения израильскими силовиками слезоточивого газа и резиновых пуль.
В общей сложности более 200 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими силовиками на линиях соприкосновения западного берега реки Иордан с Израилем.
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