Украина нуждается в усилении ПВО – Минобороны
Необходимость усиления ПВО в Минобороны объясняют угрозой ракетных ударов со стороны России.
Украине нужно усиливать противовоздушную оборону, считает министр обороны Андрей Таран. Об этом он заявил в ходе форума Украина 30 в среду, 12 мая.
Необходимость усиления ПВО он объяснил угрозой ракетных ударов со стороны России.
“В первую очередь, это касается противоракетной обороны. Потому что мы знаем, что у Российской Федерации есть большое количество крылатых ракет, которые могут в любое время нанести удар по территории Украины”, – сказал министр.
Также Таран заявил, что Украине удастся восстановить способности военно-морских сил в течение двух-трех лет. “Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС”, – сказал он.
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