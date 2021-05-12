Украина нуждается в усилении ПВО – Минобороны

Необходимость усиления ПВО в Минобороны объясняют угрозой ракетных ударов со стороны России.

Украине нужно усиливать противовоздушную оборону, считает министр обороны Андрей Таран. Об этом он заявил в ходе форума Украина 30 в среду, 12 мая.

Необходимость усиления ПВО он объяснил угрозой ракетных ударов со стороны России.

“В первую очередь, это касается противоракетной обороны. Потому что мы знаем, что у Российской Федерации есть большое количество крылатых ракет, которые могут в любое время нанести удар по территории Украины”, – сказал министр.

Также Таран заявил, что Украине удастся восстановить способности военно-морских сил в течение двух-трех лет. “Реализация уже заложенных проектов позволит в течение двух-трех лет значительно восстановить способности ВМС”, – сказал он.

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