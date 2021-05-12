Тупицкий вновь не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Тупицкого, утверждавших, что их подзащитный находится на лечении, и перенес слушание дела на неделю.

Печерский районный суд Киева в очередной раз отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, указ о назначении которого на должность судьи Конституционного суда отменен, из-за того что он не явился на заседание. Трансляция судебного заседания шла на канале Судова влада в YouTube.

Заседание суда должно было состояться в среду, 12 мая, однако Тупицкий отсутствовал. Его защита заявила, что он пребывает на лечении, и попросила суд перенести рассмотрение ходатайства. При этом адвокаты указали на то, что суд так и не рассмотрел жалобы их подзащитного на уведомление его о подозрении.

В свою очередь представители обвинения заявили, что у них отсутствуют доказательства того, что состояние здоровья Тупицкого не позволяет ему присутствовать на заседании. Прокуроры считают, что Тупицкий умышленно затягивает рассмотрение ходатайства и ходатайствовали перед судом о применении привода на заседание.

Суд удовлетворил ходатайство защиты и перенес слушание дела на неделю. Заседание состоится 19 мая.

Тэги: Политика, суд, тупицкий