Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что Израилю нужно «преподать урок»
Президент Турции настаивает на том, чтобы Совет безопасности ООН быстро вмешался с «четким и решительным посланием».
Президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что международное сообщество должно «преподать Израилю урок» из-за политики Израиля в отношении палестинцев.
Эрдоган настаивает на том, чтобы Совет безопасности ООН быстро вмешался с «четким и решительным посланием».
Эрдоган также предложил Путину возможность создания международных сил защиты для «защиты палестинцев».
Между тем в Турции проходят акции несогласия с политикой Израиля на фоне обострения боевых действий с палестинскими силами ХАМАС.
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