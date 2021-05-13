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00:59 13 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Эрдоган в разговоре с Путиным заявил, что Израилю нужно «преподать урок»

Президент Турции настаивает на том, чтобы Совет безопасности ООН быстро вмешался с «четким и решительным посланием».

Президент Турции Реджеп Эрдоган в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что международное сообщество должно «преподать Израилю урок» из-за политики Израиля в отношении палестинцев.

Эрдоган настаивает на том, чтобы Совет безопасности ООН быстро вмешался с «четким и решительным посланием».

Эрдоган также предложил Путину возможность создания международных сил защиты для «защиты палестинцев».

Между тем в Турции проходят акции несогласия с политикой Израиля на фоне обострения боевых действий с палестинскими силами ХАМАС.

Источник:
Тэги: Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган
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