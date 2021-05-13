В Киевском метро жительницы Броваров родила мальчика
В переходе киевской станции метро «Лесная» у женщины начались роды, она родила еще до приезда «скорой». Инцидент произошел в среду, 12 мая.
Роды начались прямо в подземном переходе, который ведет к станции метрополитена «Лесная». Роженице помогали сотрудники метро, полиции, а также пассажиры.
По предварительной информации, женщина родила еще до приезда «скорой помощи». Медиков ждали 8 минут.
По данным СМИ, на свет появился мальчик.
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