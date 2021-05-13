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Главная » Украина » Экономика
04:22 13 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Производство автомобидей в Украине увеличилось за год в 16 раз

В апреле производство автотранспортных средств в Украине увеличилось в 16 раз по сравнению с апрелем 2020 года и составило 962 единиц.

По предварительным данным Укравтопрома, объем выпуска автотранспортных средств в прошлом месяце составил 962 единиц. Таким образом, по сравнению с апрелем прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился в 16 раз, а относительно предыдущего месяца – на треть.

Отмечается, что выпуск легковых автомобилей в апреле увеличился в 15,3 раза до 904 единиц.

Производство автобусов в апреле составило 56 единиц (в апреле прошлого года автобусы не производились).

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Тэги: производство, автомобили, автопром
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