«Манчестер Сити» установил уникальное достижение Английской премьер-лиги

«Манчестер Сити» в седьмой раз в своей истории выиграл чемпионат Англии и в пятый раз – Английскую премьер-лигу.

При этом подопечные Хосепа Гвардиолы установили уникальный рекорд АПЛ. «Горожане» стали победителями Премьер-лиги, несмотря на то, что на Рождество они занимали лишь 8-е место в турнирной таблице.

Отметим, в высшем дивизионе Англии только «Ливерпуль» в своем «золотом» сезоне 1981-82 занимал на Рождество менее выгодную позицию – 12-ю.

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