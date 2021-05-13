«Манчестер Сити» установил уникальное достижение Английской премьер-лиги
«Манчестер Сити» в седьмой раз в своей истории выиграл чемпионат Англии и в пятый раз – Английскую премьер-лигу.
При этом подопечные Хосепа Гвардиолы установили уникальный рекорд АПЛ. «Горожане» стали победителями Премьер-лиги, несмотря на то, что на Рождество они занимали лишь 8-е место в турнирной таблице.
Отметим, в высшем дивизионе Англии только «Ливерпуль» в своем «золотом» сезоне 1981-82 занимал на Рождество менее выгодную позицию – 12-ю.
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