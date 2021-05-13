Ученые предупредили о возможной новой аварии на ЧАЭС

На Чернобыльской атомной электростанции датчики фиксируют реакции деления в захороненном ядерном топливе.

По словам сотрудника Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) Национальной академии наук Украины Анатолия Дорошенко, на станции наблюдается рост числа нейтронов, что сигнализирует о реакции деления. Его коллега Максим Савельев не исключил возможность новой аварии на Чернобыльской АЭС, поскольку количество нейтронов медленно растет. По его мнению, в запасе остается «еще несколько лет», чтобы понять, как устранить угрозу.

Во время аварии на Чернобыльской АЭС урановые тепловыделяющие стержни, их циркониевые оболочки, служащие для замедления реакции графитовые стержни и песок, сброшенный на четвертый энергоблок, чтобы потушить пожар, превратились в лаву. Она растеклась по подвальным помещениям реакторного зала, что привело к скоплению материалов, в которых находится около 170 тонн обогащенного урана, а также десятки тонн радиоактивной пыли.

После аварии над четвертым энергоблоком построили саркофаг из стали и бетона – «Укрытие». Однако он не был герметичным – во время дождей через него в зону аварии попадала вода. Сильные дожди иногда вызывали резкое увеличение количества нейтронов.

Неуправляемая реакция деления может произойти после того, как тепло испарит оставшуюся воду, не исключают ученые. Савельев предупреждает, что любая взрывная реакция может обрушить «Укрытие», и тогда саркофаг наполнится радиоактивной пылью. Такая авария не сравнится по масштабам с чернобыльской катастрофой 1986 года, но все равно несет очевидную опасность окружающей среде.

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