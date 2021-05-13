Финские ученые нашли способ предсказать, когда человек умрет

Специалисты из Университета Турку заявляют, что предсказать риск смерти человека можно за десять лет по анализу состава микрофлоры кишечника.

Свои выводы исследователи основывают на анализе образцов кала, отобранных еще в 2002 году и 15-летнем наблюдении за теми, у кого был взят анализ.

“Четкая связь была обнаружена между микробами из семейства энтеробактерий и повышенным риском смерти от гастроэнтерологических и респираторных причин”, – заявляют эксперты.

Отмечается, что ученые уже не в первый раз отмечают корреляцию повышенного количества энтеробактерий с раком кишечника и воспалительным заболеванием кишечника. Однако, все еще не установлено, является ли эта связь причинно-следственной.

“Данные, использованные в этом исследовании, впервые делают возможным изучение долгосрочного влияния на здоровье микробиоты кишечника человека на уровне населения”, – сказал Теему Нииранен, один из авторов исследования.

Эксперты отмечают, что для окончательного установления связи между продолжительностью жизни человека и бактериями в кишечнике, необходимо провести дополнительные исследования. Тем не менее, как подчеркивают они, это первое исследование, которое указывает на связь состава микробиоты с продолжительностью жизни.

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