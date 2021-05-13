Как возник кукольный домик и зачем девочкам такая игрушка

Кукольный домик популярен почти так же, как сами куклы. Сейчас в магазинах можно приобрести игрушечные домики от разных производителей, всевозможных конфигураций, с мебелью и без.

Кукольный домик популярен почти так же, как сами куклы. Сейчас в магазинах можно приобрести игрушечные домики от разных производителей, всевозможных конфигураций, с мебелью и без. Но так было не всегда. Об истории кукольных домиков и о том, чем полезна современным девочкам такая игрушка, читайте в нашей статье.

Это вам не игрушки

Кукольные домики известны со времен Древнего Египта. В Европе первые упоминания о них относятся к XVI веку. Однако немногие знают, что изначально мебель и домики для кукол не предназначались для игр. Такая «игрушка» была слишком дорогой. Домики и убранство для них изготавливались вручную, причем прорабатывались очень детально и выглядели точными копиями настоящих роскошных домов и интерьеров, только в миниатюре. На их создание шли самые дорогие материалы, поэтому позволить себе подобную «безделушку» могли только очень состоятельные люди. Домики были не предметом для игр, а «маркерами статуса» владельца. Изготавливали их в основном в Германии, Голландии и Англии. В конце XVII — начале XVIII века у кукольных домиков появилась еще одна функция: мамы из состоятельных семей на их примере учили дочерей ведению домашнего хозяйства.

Первый в Европе

О древнеегипетских кукольных домиках известно мало. Судить можно только о европейских моделях. Среди них самым ранним считается кукольный домик дочери баварского герцога Альберта V, датируемый то ли 1558, то ли 1611 годом. Это был четырехэтажный мини-дворец, окруженный парком с фонтаном. В нем были жилые помещения, бальная зала, ванная, трапезная, комнаты для шитья и т. д. Убранство было настолько правдоподобным, что в столовой стояла миниатюрная посуда из серебра. К сожалению, домик сгорел в конце XVII века во время пожара и остался лишь в воспоминаниях очевидцев.

Самый известный в мире

Самым известным в мире считается кукольный домик английской королевы Марии. Впервые его продемонстрировали в 1924 году на выставке в Уэльсе. Идея принадлежала кузине английского короля Георга V, которая хотела, с одной стороны, сделать подарок его супруге, коллекционировавшей миниатюры, а с другой — привлечь средства на благотворительность. Дизайн домика разработал знаменитый архитектор Эдвин Лютьенс. Создавали его 4 года, подключив к работе 500 специалистов. В результате получился роскошный замок высотой 2,5 м, в котором все было настоящим: и королевские регалии с бриллиантами в гардеробной, и показывающие точное время часы Cartier, и машинка «Зингер» в швейной мастерской, и роллс-ройсы в гараже, и бутылки мадеры в винном погребе — но в миниатюре. Конан-Дойль даже специально написал рассказ длиною в 500 слов для крошечной книги в библиотеке. Полюбоваться домиком королевы Марии можно в Виндзоре.

Детская забава

Отношение к кукольным домикам изменилось после промышленной революции начала XIX века, когда их производство стало массовым. Постепенно домики стали доступны большинству людей и превратились из статусной вещи в игрушку. Но это к лучшему. Теперь игрушечный кукольный домик помогает девочке через игру моделировать реальную жизнь и получать необходимый опыт ролевого поведения. Обустраивая домик для куклы, малышка узнает назначение комнат, учится правильно подбирать и расставлять предметы интерьера, развивает эстетический вкус. Ей приходится наводить в домике порядок, делать его уютным и комфортным для проживания. В игре девочка часто берет на себя роль радушной хозяйки, принимающей гостей, моделирует ситуации из семейной жизни, что тоже становится частью опыта, который пригодится в будущем.

У кукольного домика есть еще одно удивительное свойство: он помогает малышам успокоиться. Неслучайно у детских психологов и психиатров кукольные домики часто стоят на видном месте. Играя с ними, ребенок моделирует идеальный мир, где царят уют и гармония, а это снимает нервное напряжение и помогает обрести внутреннее равновесие. Так что кукольный домик — это еще и игрушка-релаксант, которая доставляет детям радость и защищает от стресса. Если ищете для малышки вдохновения и позитива, загляните в отдел с кукольными домиками и порадуйте дочку интересной и полезной игрушкой!