ЕС заподозрил Россию в попытке поглотить восток Украины

В том числе с помощью выдачи паспортов жителям непризнанных Донецкой и Луганской республик.

Евросоюз считает, что власти России пытаются постепенно поглотить восточную Украину, в том числе с помощью выдачи паспортов жителям непризнанных Донецкой и Луганской республик. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, представленный на этой неделе в ЕС.

Соответствующий отчет подготовила Европейская служба внешних связей.

Согласно отчету, действия Кремля по организации выборов в Донбассе и выдача паспортов местным жителям «направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территорий Украины в Россию».

В документе предлагаются способы повышения устойчивости Украины к «российской агрессии». Среди них — усиление поддержки в борьбе с «киберугрозами и дезинформацией», помощь Украине в области вакцинации от коронавируса, повышение энергетической безопасности для снижения зависимости от России, а также рассмотрение вопроса о том, чтобы допустить Украину к участию в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Кроме того, предлагается усилить меры по отказу от признания российских паспортов, выданных жителям Крыма и некоторых районов Донбасса.

По информации Bloomberg, члены комитета по политике и безопасности ЕС разошлись в оценке этого документа. Некоторые из них в целом поддержали содержание отчета, а один из представителей заявил, что в документе уделяется недостаточно внимания реформам, которые должны быть приняты властями Украины.

Весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, по которому жители определенных районов Донецкой и Луганской области могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. К началу мая 2021 года российские паспорта получили почти 530 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.