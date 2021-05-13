Суд избирает меру пресечения Медведчуку
Прокуратура просит арестовать нардепа с залогом в 300 миллионов гривен. 40 депутатов хотят взять его на поруки.
Печерский райсуд Киева в четверг, 13 мая, избирает меру пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене.
Ранее стало известно, что обвинение требует ареста нардепа с альтернативой в 300 млн грн залога.
Перед заседанием Медведчук заявил, что все его счета заблокированы, поэтому он не может заплатить такой залог. В то же время, политик отметил, что у него есть «много друзей, которые могут внести деньги».
Также он заявил, что «готов к любому развитию событий».
У суда собрались десятки молодых людей спортивного телосложения. У суда находится руководитель охранной фирмы Шторм, которая охраняют Медведчука и его дом.
К зданию суда пришли также представители Нацкорпуса.
Правопорядок у суда обеспечивают полиция и Нацгвардия.
Судья Вячеслав Пидпалый отклонил ходатайство адвокатов о взятии Медведчука на поруки.
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