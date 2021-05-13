ГБР назвало главную причину крушения Ан-26
Следователи пришли к выводу, что причиной катастрофы стало разрешение на взлеты самолетов конвейерным способом.
Главной причиной крушения тренировочного самолета АН-26 в Харьковской области в сентябре 2020 года стало разрешение на взлеты конвейерным способом. Такие выводы расследования озвучил в четверг, 13 мая, начальник следственного отдела ГБР Вадим Приймачок.
«Самой основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителем полетов на аэродроме Чугуев на взлеты указанного самолета конвейерным способом. Такие разрешения происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией, что, фактически, привело к тому, что во время захода на последний взлет, когда была выявлена поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, но в связи с тем, что происходил конвейер, указанная поломка не смогла быть экипажем выявлена своевременно», – сказал он.
В ГБР считают, что самолет взлетел с этой поломкой, однако руководители полетов не предоставили практическую помощь экипажу в дальнейших действиях для безопасной посадки.
«Вследствие того, что экипаж был недостаточно подготовленным к полетам ночью, при отсутствии помощи со стороны руководства, произошло его падение с дальнейшими трагическими последствиями», – сказал Приймачок.
Новости по теме
Сразу после обысков состоится заседание временной следственной комиссии Верховной Рады, на которой обсудят критическую ситуацию в компании.
Следственные действия СБУ и ГБР проводят в помещении ведомства, а также дома у его руководителей.
Ведомство разоблачило преступления, в результате которых государству был нанесен ущерб в размере двух миллиардов гривен. Среди обвиняемых – бывшие замминистра, руководитель Госслужбы занятости и глава одного из госагентств.