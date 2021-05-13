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Главная » Мир » Политика
15:30 13 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Песков: Россия не планирует «поглощать» «ЛДНР»

Россия «никогда этим не занималась», утверждает Дмитрий Песков в ответ на заявление Евросоюза.

Россия не планирует поглощать так называемые «ДНР» и «ЛНР», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление ЕС о противоположном в четверг, 13 мая.

«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», – сказал Песков.

Напомним, что ранее в ОП назвали задачу встречи Зеленского с Путиным. У Зеленского намерены проанализировать то, как были выполнены договоренности нормандского саммита в Париже.

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Тэги: Россия, песков, ЛДНР
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