Песков: Россия не планирует «поглощать» «ЛДНР»
Россия «никогда этим не занималась», утверждает Дмитрий Песков в ответ на заявление Евросоюза.
Россия не планирует поглощать так называемые «ДНР» и «ЛНР», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление ЕС о противоположном в четверг, 13 мая.
«Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась», – сказал Песков.
Напомним, что ранее в ОП назвали задачу встречи Зеленского с Путиным. У Зеленского намерены проанализировать то, как были выполнены договоренности нормандского саммита в Париже.
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