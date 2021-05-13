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Главная » Украина » Экономика
16:00 13 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Франция и Украина подписали четыре соглашения

В рамках подписанных соглашений Украина закупит у Франции 130 электровозов и 370 автолестниц.

Украина и Франция в четверг, 13 мая, подписали четыре рамочные соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Заключенные соглашения предусматривают реализацию таких проектов:

▪️ поставки 130 электровозов компанией Альстом на сумму до 900 млн евро;
▪️ поставки 370 автолестниц для работы на высотных зданиях на сумму до 300 млн евро;
▪️ улучшение водоснабжения в Луганской области;
▪️ улучшения качества питьевой воды в Киеве на сумму до 70 млн евро.

«Отдельно отмечу: все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше, что будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест. Это вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства», – написал Шмыгаль в телеграм.

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Тэги: Украина, Франция
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