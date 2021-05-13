В ТКГ рассказали об обмене пленными

Украина просит вернуть почти сотню человек, при этом ждать обмена пока нет перспектив, заявили в украинской делегации.

Украина просит вернуть почти сто человек в рамках обмена пленными – местонахождение этих людей установлено. Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире Украина 24 в четверг, 13 мая.

Украинская сторона передала списки на обмен еще в июне 2020 года сразу после договоренностей политических советников, сказал Арестович, добавив, что согласно процедуре Украина ежемесячно подает их в ОБСЕ.

«Мы просим вернуть более 90 человек…Это первый обмен, который мы планируем – под 100 человек. И это прежде всего военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач», – отметил Арестович.

По его словам, согласно разным подсчетам, противник удерживает до 260 граждан Украины. При этом в этом перечне много таких, чье конкретное местонахождение не установлено, так как они могут находиться в аннексированном Крыму или в России.

«Ждать обмена пока я не вижу перспектив, потому что пока Российская Федерация проводит ту же политику, как и всегда. Она привязывает обмен пленными к политическим уступкам. Но мы работаем над этим», – подытожил Арестович.

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