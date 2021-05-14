Суд отправил Медведчука под домашний арест
Печерский районный суд Киева избрал народному депутату из фракции ОПЗЖ Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест до 9 июля.
Дело касается подозрения в нарушении законов войны путем содействия передаче России информации о нефтегазовом участке «Глубокая» в Крыму и нанесении ущерба Украине в 38 млрд гривень. Также ему инкриминируют государственную измену.
Медведчук должен сдать паспорта и прибывать по требованию правоохранителей. В случае невыполнения требований меру могут ужесточить.
Слушания продолжалось более семи часов. Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 300,9 гривень.
Адвокаты же заявили, что Медведчук вообще не получил письменное подозрение, поэтому и избирать меру пресечения ему нельзя. Они также сказали, что Медведчук не может внести залог, потому что его счета арестовали в рамках наложенных санкций. Сторона защиты просила отказать в применении любой меры пресечения.
Новости по теме
Суд наложил арест на одно из судов, которое, согласно документам, имеющимся в наличии у Службы безопасности Украины, принадлежит Виктору Медведчуку.
Петр Порошенко отреагировал на введение СНБО ограничительных мер в отношении народного депутата Виктора Медведчука.
Жена Медведчука Оксана Марченко назвала решение СНБО про санкции репрессиями