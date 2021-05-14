НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
00:05 14 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Суд отправил Медведчука под домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал народному депутату из фракции ОПЗЖ Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Дело касается подозрения в нарушении законов войны путем содействия передаче России информации о нефтегазовом участке «Глубокая» в Крыму и нанесении ущерба Украине в 38 млрд гривень. Также ему инкриминируют государственную измену.

Медведчук должен сдать паспорта и прибывать по требованию правоохранителей. В случае невыполнения требований меру могут ужесточить.

Слушания продолжалось более семи часов. Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 300,9 гривень.

Адвокаты же заявили, что Медведчук вообще не получил письменное подозрение, поэтому и избирать меру пресечения ему нельзя. Они также сказали, что Медведчук не может внести залог, потому что его счета арестовали в рамках наложенных санкций. Сторона защиты просила отказать в применении любой меры пресечения.

Источник:
Тэги: Виктор Медведчук, домашний арест
Loading...

Новости по теме

Суд арестовал принадлежащую Медведчуку яхту

Суд наложил арест на одно из судов, которое, согласно документам, имеющимся в наличии у Службы безопасности Украины, принадлежит Виктору Медведчуку.

Экс-президент поддержал решение действующего по санкциям

Петр Порошенко отреагировал на введение СНБО ограничительных мер в отношении народного депутата Виктора Медведчука.

Оксана Марченко идёт в политику, чтобы стать рядом со своим мужем

Жена Медведчука Оксана Марченко назвала решение СНБО про санкции репрессиями

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты