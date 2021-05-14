Байден обвинил в атаке на Colonial Pipeline российских хакеров

Хакеры, скорее всего, находятся в России. Об этом президент США Джо Байден заявил во время брифинга.

Вместе с тем, по его словам, Белый дом не считает, что к кибератакам причастна российская власть.

«Что касается людей, осуществивших эту атаку. ФБР опубликовало подробности атаки, поэтому это может обезопасить других от того, чтобы стать новыми жертвами, как Colonial Pipeline. Мы не думаем, что российские власти стоит за этой атакой. Но мы верим, что преступники, которые ее осуществили, живут в России. Мы находимся на связи с Москвой о том, чтобы ответственные страны осуществили решительные шаги против этих хакерских сетей, которые требуют выкуп», – сказал Байден.

На вопрос о том, будет ли действовать администрация в ответ на то, что правительства стран позволяют деятельность хакеров на своей территории, Байден подчеркнул важность международного сотрудничества в этом вопросе. По его словам, этот вопрос будет в повестке дня предстоящей встречи с президентом Путиным.

«Мы работаем над тем, чтобы попытаться получить определенный международный стандарт, чтобы правительства знали, что на их территории происходят преступные действия, и мы все вместе должны противостоять этим криминальным группировкам. И я ожидаю, что это станет одной из тем для обсуждения с президентом Путиным», – отметил Байден.

Отвечая на вопрос журналистов, уверен ли он в том, что Кремль не имеет отношения, президент сказал: «Я уверен, что прочитал отчет ФБР правильно, и он говорит, что они непричастны».

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