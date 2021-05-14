Израиль объявил мобилизацию резервистов
Командование израильской армии объявило мобилизацию 7 тысяч резервистов из-за эскалации конфликта Израиля и Палестины.
Призыв резервистов связан с проведением в секторе Газа антитеррористической операции «Страж стен». Как заявили в Армии обороны Израиля, резервисты должны прибыть на базу в полной готовности к участию в боевых действиях.
«Войска перебрасывают к границам. Это подготовительный шаг», – сказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля, подполковник Джонатан Конрикус.
По его словам, в армию призвали три тысячи резервистов, а военные командиры на границе получили приказ готовиться ко всем возможным вариантам развития событий и эскалации.
«Они находятся там в рамках порядка ведения боевых действий, по сути – готовятся к бою. Но это не обязательно первое, что мы будем делать завтра утром, – наше внимание сосредоточено на снижении возможностей противника», – добавил представитель армии.
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